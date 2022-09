Ένα γράφημα που δείχνει τις ασίστ των μεγάλων αστέρων της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Μπαπέ, Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν έχει γίνει viral, με τον Γάλλο να μετρά... μηδέν.

Οι αστέρες της Παρί Σεν Ζερμέν είναι, τουλάχιστον τυπικά, ίσως η πιο τρομακτική επιθετική τριάδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Και οι τρεις είναι σε εντυπωσιακή φόρμα τις πρώτες εβδομάδες της σεζόν 2022-23.

Ο Νεϊμάρ ηγείται αυτή τη στιγμή στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ της Ligue 1 με οκτώ γκολ, ακολουθούμενος από τον Μπαπέ με επτά. Ο Μέσι, εν τω μεταξύ, έχει 14 ασίστ σε 11 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις ως τώρα στη σεζόν. Ο επτά φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας δείχνει να έχει βρει τον καλό του εαυτό μετά από μια δύσκολη πρώτη σεζόν στο «Parc des Princes».

Σύμφωνα με τα στατιστικά του WhoScored, ο Αργεντινός έχει αυτή τη στιγμή την υψηλότερη μέση βαθμολογία από οποιονδήποτε παίκτη στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης (8,95). Ο Νεϊμάρ είναι δεύτερος στη λίστα με βαθμολογία 8,32, ακολουθούμενος από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι της Μπαρτσελόνα (8,27), τον Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι (8,13) και μετά ακολουθεί ο Μπαπέ (8,04).

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες ένα άλλο γραφικό έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου το οποίο απεικονίζει τις ασίστ των Μέσι, Νεϊμάρ και Μπαπέ μεταξύ τους μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν.

Ο Μέσι έχει δώσει πέντε γκολ στον Μπαπέ και τρία στον Νεϊμάρ.

Ο Νεϊμάρ έχει μοιράσει τρεις ασίστ στον Γάλλο και δύο στον Αργεντινό.

Ο Μπαπέ από την άλλη πλευρά, δεν έχει δώσει ακόμη ασίστ σε κανέναν από τους δύο.

