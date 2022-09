«Τρελή» γωνία λήψης σε εκτέλεση φάουλ του Λιονέλ Μέσι έγινε viral με τον κόσμο να υποστηρίζει ότι είναι σαν να παίζει FIFA.

H Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει την αήττητη πορεία της στη Ligue 1, καθώς πήρε το ντέρμπι στην έδρα της Λυών με 1-0 και έφτασε τις επτά νίκες σε οκτώ αγωνιστικές. Ο Λιονέλ Μέσι συνέχισε το καλό του ξεκίνημα στη σεζόν πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ των Γάλλων με εκπληκτικό τελείωμα προ του κίπερ των αντιπάλων, εκμεταλλευόμενος την πάσα του Νεϊμάρ.

Σε 11 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ο επτά φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας σημείωσε έξι γκολ και μοίρασε οκτώ ασίστ και μετά την κακή για τα δεδομένα του περυσινή χρονιά φαίνεται να βρίσκει τον εαυτό του. Ενώ το γκολ του Αργεντινού ήταν εξαιρετικό, ένα άλλο στιγμιότυπο από τον αγώνα της πρωταθλήτρια Γαλλίας με τη Λυών έχει γίνει viral στα social media.

Καθώς ο pulga ετοιμαζόταν να εκτελέσει ένα κερδισμένο φάουλ, μια από τις τηλεοπτικές κάμερες της Ligue 1 στο γήπεδο προσέφερε μια μάλλον μοναδική οπτική γωνία, σχεδόν από την οπτική γωνία του Μέσι και θύμισε στους τηλεθεατές το παιχνίδι της FIFA!

What a camera angle 🔥 pic.twitter.com/n54mCQiUX6

this messi free kick looks like fifa😭pic.twitter.com/Pc59cue9q9