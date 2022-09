Ο Λιονέλ Μέσι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη δεύτερη σεζόν του στην Παρί Σεν Ζερμέν με τον Κριστόφ Γκαλτιέ να τον αξιοποιεί ως δεκάρι και τον Αργεντινό να είναι ο κορυφαίος δημιουργός στα Top 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τον κακό του εαυτό που παρουσίασε στην πρώτη του σεζόν. Η μεγάλη αλλαγή της καριέρας του με την αποχώρηση του από τη Μπαρτσελόνα και τη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν σε συνδυασμό με τον «Long Covid» που τον ταλαιπώρησε τον κράτησαν μακριά από τα συνηθισμένα του στάνταρ.

Ο τρέχον κάτοχος της Χρυσής Μπάλας έμεινε εκτός διεκδίκησης του φετινού βραβείου και με τις εμφανίσεις του στα πρώτα ματς της δεύτερης σεζόν του στη Γαλλία δείχνει αποφάσισμενος να αποδείξει πως παραμένει ο κορυφαίος. O Κριστόφ Γκαλτιέ χρησιμοποιεί τον «Pulga» ως δεκάρι στο 3-5-2 που εφαρμόζει και ο «Λίο» κάνει... μαγικά, έχοντας στα πρώτα δέκα ματς της σεζόν πέντε γκολ και οκτώ ασίστ, εκ των οποίων οι επτά είναι στη Ligue 1 και μέχρι στιγμής αποτελεί τον Νο. 1 δημιουργό στα Top 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral στα Social Media ένα απολαυστικό οκτάλεπτο βίντεο με τον «playmaker» Μέσι να δημιουργεί γκολ και φάσεις με φανταστικές εμπνεύσεις που για πολλούς είναι αδιανόητες αλλά για τον Αργεντινό είναι μια... ακόμα μέρα στο «γραφείο».

The greatest playmaker to ever exist.



Lionel Messi. pic.twitter.com/z0m1WRTVGp