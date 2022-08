To France Football παρουσίασε τους υποψήφιους για τις κατηγορίες που θα βραβευτούν στην εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας. Εκτός λίστας ο νικητής της προηγούμενης χρονιάς, Λιονέλ Μέσι, όπως και ο Νεϊμάρ!

Μεγάλη έκπληξη στην ανακοίνωση των υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα. Ο κάτοχος του βραβείου της προηγούμενης χρονιάς, Λιονέλ Μέσι έμεινε εκτός της λίστας των 30 υποψηφίων που ανακοίνωσε το France Football!

Ο Αργεντινός σταρ είναι ο «Μίδας» των Ballon d'Or, έχοντας επτά κατακτήσεις, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή. Ο «Pulga» την προηγούμενη χρονιά κέρδισε την Χρυσή Μπάλα από το... φαβορί Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και ακολούθησε έντονη αμφισβήτηση για το κατά πόσο άξιζε να βραβευτεί αυτός εν συγκρίσει με τον Πολωνό «killer».

Ένα χρόνο αργότερα ο Μέσι δεν βρίσκεται ούτε καν στη λίστα των 30 διεκδικητών, για πρώτη φορά μετά το 2005! Eκτός του Λιονέλ Μέσι έκπληξη αποτελεί και η απουσία του συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν και αρχηγού της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, Νεϊμάρ.

Οι ομάδες με τους περισσότερους εκπροσώπους (έξι) είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης, η πρωταθλήτρια Αγγλίας Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβεπουλ του Γιούργκεν Κλοπ που σήκωσε FA Cup - League Cup και διεκδίκησε μέχρι τέλους την Premier League και το Champions League. H εκδήλωση για την απονομή των βραβείων θα διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου στο «Théâtre du Châtelet» στο Παρίσι.

The ten Kopa Trophy nominees ⤵️ 🇩🇪 Karim Adeyemi 🏴 Jude Bellingham 🇫🇷 Eduardo Camavinga 🇪🇸 Gavi 🇳🇱 Ryan Gravenberch 🇵🇹 Nuno Mendes 🇩🇪 Jamal Musiala 🇭🇷 Joško Gvardiol 🏴 Bukayo Saka 🇩🇪 Florian Wirtz #TropheeKopa #ballondor pic.twitter.com/d15OVTJYNJ

Here are the ten Yachine Trophy nominees ⤵️



🇲🇦 Yassine Bounou



🇧🇷 Alisson Becker



🇧🇪 Thibaut Courtois



🇧🇷 Ederson



🇫🇷 Mike Maignan



🇸🇳 Edouard Mendy



🇩🇪 Manuel Neuer



🇸🇮 Jan Oblak



🇩🇪 Kevin Trapp



🇫🇷 Hugo Lloris#TropheeYachine #ballondor pic.twitter.com/BD3asXqu5g