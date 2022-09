Ο Κιλιάν Μπαπέ ξανά στο στόχαστρο αφού οι οπαδοί της Παρί πιστεύουν ότι μπλόκαρε επίτηδες το στοχευμένο σουτ του Λιονέλ Μέσι κόντρα στην Μπρεστ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχτηκε την Μπρεστ στο Parc des Princes και προηγήθηκε από το ημίωρο χάρη στην άψογη συνεργασία Μέσι - Νεϊμάρ.

Πριν το γκολ στο 30ο λεπτό, o Αργεντινός θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 19ο λεπτό καθώς βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή του πέναλτι, έλεγξε υπέροχα τη μπάλα στο στήθος του και έκανε ένα βολέ με το αριστερό πόδι που κατευθυνόταν προς την κάτω δεξιά γωνία.

Ωστόσο, ο Μπαπέ βρισκόταν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή, καθώς το στοχευμένο σουτ του Μέσι χτύπησε τον Γάλλο και η μπάλα άλλαξε πορεία.

Μερικοί οπαδοί ήταν ανένδοτοι ότι ο Γάλλος μπλόκαρε επίτηδες το σουτ του Μέσι, άποψη μάλλον τραβηγμένη.

Δείτε την εν λόγω φάση:

Messi almost scores but a good save by Mbappe pic.twitter.com/R4nvMZfbaH