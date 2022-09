Ο Μέσι επιβεβαίωσε πως είναι... μάγος, αφού «εξαφάνισε» τη μπάλα, στέλνοντάς τη στα πόδια του Νεϊμάρ!

Απίθανος Μέσι, άφησε... αγάλματα τους παίκτες της Μπρεστ, μοιράζοντας μια απίθανη ασίστ στον Νεϊμάρ, ο οποίος και άνοιξε το σκορ για την Παρί. Ηταν η 7η ασίστ στο πρωτάθλημα για τον Αργεντινό σταρ, ο οπιίος έχει ήδη και 3 γκολ.

Another angle of Lionel Messi's assist to Neymar for PSG's goal pic.twitter.com/PB3J9UvAjC