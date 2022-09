Η Μονακό με σκόρερ τον Εμπολό μετά από κακή έξοδο του Σμάιχελ νίκησε με 1-0 στην έδρα της Νις και «απέδρασε» με το τρίποντο. Τριάρα της Λιλ στο Μονπελιέ, μοιρασιά για Τρουά και Ρεν.

Μετά από τέσσερα ματς με δυο ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες η Μονακό επέστρεψε στις νίκες στη Ligue 1, καθώς επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Νις. Θυμίζουμε πως πριν το ματς οι γηπεδούχοι παρουσίασαν τον πρώην μεσοεπιθετικό της Τσέλσι, Ρος Μπάρκλεϊ.

Το ματς ήταν αρκετά ισορροπημένο με τους τερματοφύλακες Κάσπερ Σμάιχελ και Αλεξάντερ Νίμπελ να έχουν αρκετή δουλειά. Ο μέχρι πρότινος αρχηγός της Λέστερ έκανε το λάθος που έκρινε το ματς. Στο 69' ο Ενρίκε έκανε τη σέντρα ο Σμάιχελ έκανε... άστοχη έξοδο και ο Εμπολό με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι πέτυχε το γκολ που χώρισε τις δυο ομάδες.

Breel Embolo is enjoying life in #Ligue1!



This is his second goal since joining #Monaco this summer, heading beyond Kasper Schmeichel to win the game for his new club pic.twitter.com/Et8Qtzt0oi