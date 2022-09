Στο γαλλικό πρωτάθλημα και τη Νις, παρέα με τον Άαρον Ράμσεϊ, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρος Μπάρκλεϊ, ο οποίος υπέγραψε ως ελεύθερος στο κλαμπ της γαλλικής ριβιέρας.

Μετά από τεσσεράμισι χρόνια στην Τσέλσι με διαρκώς πτωτική πορεία, ο Ρος Μπάρκλεϊ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός Νησιού και θα το κάνει με τη φανέλα της Νις.

Ο γαλλικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου άλλοτε wonderkid των βρετανικών γηπέδων, ο οποίος προ ημερών τερμάτισε το συμβόλαιό του με τους Λονδρέζους και τον παρουσίασε μάλιστα στο «Allianz Riviera» πριν από το παιχνίδι με αντίπαλο τη Μονακό.

Ο Μπάρκλεϊ θα βρει, λοιπόν, στη Νίκαια τόσο τον Άαρον Ράμσεϊ, όσο και τους επίσης «αγγλομαθείς», Κάσπερ Σμάιχελ και Νικολά Πεπέ που μετακόμισαν νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι στην ομάδα (υπάρχει και ο συμπατριώτης του Τζο Μπράιαν ως δανεικός της Φούλαμ). Κινήσεις που συνδέονται υπό τη σκέπη της νέας τεχνικής διεύθυνσης, του πρώην αθλητικού παράγοντα της Κρίσταλ Πάλας, Ίαν Μούντι.

Ross Barkley (28) presented to Nice fans at the Allianz Riviera! pic.twitter.com/AIKvW0JGct