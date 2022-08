Σε μια από τις τελευταίες κινήσεις της στο μεταγραφικό παζάρι, η Παρί Σεν Ζερμέν έδωσε τα χέρια με τη Βαλένθια για την αγορά του Κάρλος Σολέρ αντί 18 εκατ. ευρώ συν τρία σε μπόνους.

Συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι, του Κιλιάν Μπαπέ, του Νεϊμάρ και της λοιπής «αφρόκρεμας» της Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να γίνει ο ηγέτης της Βαλένθια τα τελευταία χρόνια, Κάρλος Σολέρ.

Οι Παριζιάνοι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έφτασαν σε deal με τις Νυχτερίδες για το εγγυημένο ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ συν τρία σε μπόνους, ενώ θα κατατεθούν και τροφεία για τον γέννημα-θρέμμα από τη Βαλένθια διεθνή μέσο, ο οποίος βρισκόταν στον σύλλογο για 17 ολόκληρα χρόνια!

Ο 25χρονος, πλέον, Σολέρ θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο στην ομάδα του Κριστόφ Γκαλτιέ και αποτελεί επιλογή του τεχνικού διευθυντή της Παρί, Λουίς Κάμπος, ο οποίος τον θεωρεί κεφάλαιο για το παρόν και το μέλλον του κλαμπ. Έτσι, αυτή θα είναι η πέμπτη όπως όλα δείχνουν θερινή μεταγραφή της Παρί, μετά τους Βιτίνια, Ρενάτο Σάντσες, Μουκιελέ και Εκιτικέ.

