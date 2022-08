Το γκολ - ρεκόρ του Κιλιάν Μπαπέ κόντρα στη Λιλ προέρχεται από μια... δοκιμασμένη κομπίνα που ξεκίνησε από την Μπόρνμουθ στην Championship.

Ο Κιλιάν Μπαπέ άνοιξε τον «δρόμο» για τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν στην έδρα της Λιλ (1-7) με ένα γκολ... ρεκόρ. Ο Γάλλος σταρ άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι μόλις στα εννέα δευτερόλεπτα και σύμφωνα με την Opta πρόκειται για το πιο γρήγορο γκολ της Ligue 1, τουλάχιστον από όταν ξεκίνησε η στατιστική υπηρεσία την ανάλυση των αγώνων του γαλλικού πρωταθλήματος.

Φυσικά πάνω από το μισό γκολ είναι η... μαγική ασίστ του Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σταρ με μια βαθιά μπαλιά έβγαλε σε θέση βολής τον Γάλλο σταρ. Η ενέργεια του αρχηγού της Αλμπισελέστε δεν είναι μια από τις συνηθισμένες «εμπνεύσεις» του, όμως ήταν δουλεμένη στην προπόνηση και μάλιστα βγαλμένη από το... μπλοκάκι του κόουτς της Μπόρνμουθ, Σκοτ Πάρκερ! Τα Κεράσια είχαν κάνει με επιτυχία αυτό το «κόλπο» τον περασμένο Δεκέμβριο κόντρα στην μετέπειτα πρωταθλήτρια της Championship, Φούλαμ, με την κομπίνα να γίνεται viral και να χρησιμοποίειται από άλλες ομάδες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Thanks for the inspiration, @afcbournemouth 👊 pic.twitter.com/arnbiZl7VU