Ο Κιλιάν Μπαπέ μέσα σε εννέα δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορ για την Παρί Σεν Ζερμέν στην έδρα της Λιλ και σύμφωνα με την Opta πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ της Ligue 1.

Μόλις πέντε επαφές και εννέα δευτερόλεπτα χρειάστηκε η Παρί Σεν Ζερμέν για να ανοίξει το σκορ στην έδρα της Λιλ. Μετά τη σέντρα Νεϊμάρ και Βεράτι άλλαξαν τις πρώτες πάσες, ο Βραζιλιάνος έδωσε στον Μέσι και ο Αργεντινός σταρ με φανταστική βαθιά μπαλιά έβγαλε τον Μπαπέ σε θέση βολής και ο Γάλλος σταρ έκανε το 1-0. Πρόκειται για το πιο γρήγορο γκολ της Ligue 1 τουλάχιστον από τη σεζόν 2006/07 που ξεκίνησε η καταγραφή των στατιστικών από την υπηρεσία της Opta.

