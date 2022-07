Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της τρίτης φετινής μεταγραφής αφού πέτυχε το deal με την Λειψία για τον Νορντίν Μουκιελέ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού τύπου, οι Παριζιάνοι κατόρθωσαν να συμφωνήσουν τόσο με την Λειψία όσο και με τον ίδιο τον Γάλλο δεξιό μπακ-στόπερ της.Το κόστος της μεταγραφής θα είναι αρκετά χαμηλό, αφού το ερχόμενο καλοκαίρι το συμβόλαιο του 24χρονου ποδοσφαιριστή με την γερμανική ομάδα ολοκληρώνεται κι έτσι από τον Γενάρη θα μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα θέλει.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Παρί Σεν Ζερμέν θα δώσει 12 εκατ. ευρώ στην Λειψία, τα οποία με τα μπόνους μπορεί να αγγίξουν και τα 16 εκατ. (το ποσό δηλαδή που δαπάνησε η γερμανική ομάδα για να τον κάνει δικό της).

