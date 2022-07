Στο δεύτερο ματς της φετινής προετοιμασίας της Παρί ο Μέσι βρήκε δίχτυα για το 2-1 απέναντι στην Kawasaki Frontale στο Τόκιο.

Η «φονική» τριπλέτα της Παρί με τους Μέσι, Μπαπέ και Νεϊμάρ ξεκίνησε στο ματς που διεξήχθη το μεσημέρι της Τετάρτης, αλλά ο Αργεντινός ήταν ο μοναδικός που κατάφερε να χριστεί σκόρερ για κάνει η ομάδα του Γκαλτιέ το 2x2 στα φετινά φιλικά του καλοκαιριού.

Ο σούπερ σταρ των Παριζιάνων άνοιξε το σκορ στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Καλιμουέντο να διπλασιάζει τα τέρματα των Πρωταθλητών Γαλλίας. Το τελικό 2-1 διαμόρφωσε για την Kawasaki ο Γιαμαμούρα στο 84'.

Lionel Messi has scored this right footed goal for PSG in their pre-season match! 🇦🇷pic.twitter.com/UOp9dDagLB July 20, 2022

Leo Messi opens his account for the new @PSG_inside season! 🤩🧮 pic.twitter.com/0DhAj7ogQi — 433 (@433) July 20, 2022