Η περίοδος βασιλείας του Λιονέλ Μέσι στο διάσημο video game έχει τελειώσει, αφού σύμφωνα με διαρροές δεν θα είναι πλέον ο παίκτης με την υψηλότερη βαθμολογία στη νέα δόση του παιχνιδιού.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν Λιονέλ Μέσι ήταν στην κορυφή της κατάταξης στο FIFA 22 με 93, αλλά για πρώτη φορά από το 2007, η FIFA δεν θα έχει ούτε τον Λίο, ούτε και τον CR7 ως τον καλύτερο παίκτη στο παιχνίδι! Αντίθετα, το στέμμα του Μέσι έχει περάσει σε έναν από τους συμπαίκτες του στους πρωταθλητές Γαλλίας: τον Κιλιάν Μπαπέ. Σύμφωνα με το FutzoneFIFA στο Twitter, ο Γάλλος θα γίνει ο κορυφαίος άσος του παιχνιδιού και θα βαθμολογηθεί με 92, που σημαίνει ότι ο άλλοτε βασιλιάς της Καταλονίας είναι πιθανό να έχει υποβαθμιστεί.

Το νούμερο επτά της Παρί αναμένεται επίσης να κατατάσσεται υψηλότερα από άλλους παίκτες της ελίτ, όπως οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Έρλινγκ Χάαλαντ, Καρίμ Μπενζεμά, Κέβιν Ντε Μπρόινε. Η ίδια πηγή προσθέτει ότι ο 23χρονος βρέθηκε πρόσφατα στο στούντιο της EA Sports για να τραβήξει μερικές φωτογραφίες στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας για την έναρξη του παιχνιδιού στις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι λεπτομέρειες για το υπόλοιπο παιχνίδι είναι σχετικά περιορισμένες, αλλά είναι πιθανό να αποκαλυφθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ο νεαρός σούπερ σταρ είναι ένας δεινός παίκτης και ο ίδιος, αλλά αποκάλυψε τον περασμένο Φεβρουάριο ότι κάνει διάλειμμα από τη δημοφιλή λειτουργία παιχνιδιού, Ultimate Team, καθώς όπως υποστήριξε είχε αντίκτυπο στη νοοτροπία του. «Σταμάτησα να παίζω FUT Champions γιατί άρχισε να επηρεάζει το μυαλό μου».

🚨 The EA Golden Boy 🇫🇷



Kylian Mbappé is the highest rated player to come in #FIFA23 coming in with a HUGE 92 Rated! 🌟



Collab with @DekuGFX_ 👑#FUT23 #FIFA #FUT #FIFARATINGS #RATINGSCOLLECTIVE pic.twitter.com/HhtqT02biL