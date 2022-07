Τον είχε έτοιμο, η συμφωνία είχε επιτευχθεί κι έτσι ο Κριστόφ Γκαλτιέ ανακοινώθηκε για τον πάγκο της Παρί, αμέσως μετά την απόλυση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. «Θέλω να κρατήσουμε τον Νεϊμάρ» ανέφερε.

Ο νέος προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για δυο χρόνια, με τον Νασέρ Αλ – Κελαΐφι να είναι πλέον αρκετά προσεκτικός και να επιζητά να βλέπει άμεσα το έργο του κάθε προπονητή, δίχως να τους «κλείνει» για πολλά χρόνια.

Λίγα λεπτά μετά την απόλυση του Ποτσετίνο ήρθε και η επισημοποίηση της παρουσίας του νέου κόουτς στην άκρη του πάγκου, με τον νέο τεχνικό διευθυντή, Λουίς Κάμπος, να έχει παίξει τον ρόλο του.

«Αποδέχθηκα την πρόκληση με τεράστια ταπεινότητα και με μεγάλη αποφασιστικότητα» ανέφερε ο Γκαλτιέ στην παρουσίασή του που είχε προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ ξεκαθάρισε πως: «έχω αναφέρει τις ιδέες μου στο κλαμπ για τον Νεϊμάρ και θέλω να μείνει μαζί μας. Σε κάθε ομάδα οι προπονητές θέλουν να έχουν τους καλύτερους παίκτες».

Αξίζει να σημειωθεί φυσικά πως ήταν ο πρωτεργάτης της επιτυχίας της Λιλ με το πρωτάθλημα του 2021, ενώ, την περασμένη σεζόν οδήγησε την Νις στην 5η θέση και τον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας.

✍️ CONFIRMED: Christophe Galtier has been announced as PSG's new head coach 🔵🔴



Galtier guided Lille to the Ligue 1 title in 2020/21, before joining Nice and leading them to fifth last season. pic.twitter.com/l0S3F3ZdhW