Ο Λίο Μέσι επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο της Παρί Σεν Ζερμέν για να ξαναπιάσει δουλειά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και εμφανίστηκε ευδιάθετος και χαμογελαστός.

Την ίδια μέρα που δεν περίμενε ο κόσμος να δει τον Νεϊμάρ στις εγκαταστάσεις της ομάδας, επέστρεψε και ο Μέσι για να κάνει ένα πρώτο ξεμούδιασμα και ορισμένες ασκήσεις, γυρίζοντας πλέον τον διακόπτη στην αυστηρή και γεμάτη καθημερινότητα του επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Ο Αργεντινός ήταν χαμογελαστός και μάλιστα δέχθηκε μια μεγάλη αγκαλιά από τον Ντοναρούμα καθώς έκανε ποδήλατο.

Πάντως, η Παρί ανακοίνωσε επίσημα πλέον την απομάκρυνση του Ποτσετίνο και αναμένεται να επισημοποιηθεί η πρόσληψη του Γκαλτιέ.

🚨 Leo Messi is back to the PSG, one week before as expected ✅



pic.twitter.com/kUAA7HWL5K