Παρί Σεν Ζερμέν: Πολύ κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Ντιομαντέ
Σύμφωνα με δημοσίευμα του δημοσιογράφου Φαμπρίς Χόκινς του γαλλικού «RMC Sport», η Παρί Σεν Ζερμέν και ο Γιαν Ντιομαντέ κατέληξαν σε συμφωνία για 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Αναλυτικότερα, αφού πρώτα έλαβαν το πράσινο φως από τον παίκτη, οι πρωταθλητές Ευρώπης θα ξεκινήσουν τώρα τις διαπραγματεύσεις με τη Λειψία, προκειμένου να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν συντομότερα τη μεταγραφή του.
Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Ντιομάντε, ο οποίος όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του είχε περάσει δοκιμαστικό από τον Ολυμπιακό, φαίνεται να απέρριψε την προσφορά της Λίβερπουλ και να επέλεξε εκείνη την Παριζιάνων.
🚨🔴🔵 EXCLUSIF Le PSG et Yan Diomandé ont trouvé un accord pour un contrat de 5 ans. Après avoir reçu le feu vert du joueur, le club parisien va désormais ouvrir les négociations avec le RB Leipzig afin de tenter de conclure son transfert.— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 28, 2026
❗️Paris veut recruter l’international… pic.twitter.com/eRlwspU21T
Προς το παρόν πάντως, ο ίδιος επικεντρώνεται στην πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη χώρα του, την Ακτή Ελεφαντοστού. Για να το καταφέρουν αυτό, οι Ιβοριανοί θα πρέπει να νικήσουν τη Νορβηγία στον πρώτο αγώνα των νοκ άουτ την Τρίτη (30/06).
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