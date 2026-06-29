Παρί Σεν Ζερμέν: Πολύ κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Ντιομαντέ

Παρί Σεν Ζερμέν: Πολύ κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Ντιομαντέ

Παρί Σεν Ζερμέν: Πολύ κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Ντιομαντέ

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Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 19χρόνου επιθετικού της Λειψίας, Γιαν Ντιομαντέ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του δημοσιογράφου Φαμπρίς Χόκινς του γαλλικού «RMC Sport», η Παρί Σεν Ζερμέν και ο Γιαν Ντιομαντέ κατέληξαν σε συμφωνία για 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Αναλυτικότερα, αφού πρώτα έλαβαν το πράσινο φως από τον παίκτη, οι πρωταθλητές Ευρώπης θα ξεκινήσουν τώρα τις διαπραγματεύσεις με τη Λειψία, προκειμένου να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν συντομότερα τη μεταγραφή του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Ντιομάντε, ο οποίος όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του είχε περάσει δοκιμαστικό από τον Ολυμπιακό, φαίνεται να απέρριψε την προσφορά της Λίβερπουλ και να επέλεξε εκείνη την Παριζιάνων.

 

Προς το παρόν πάντως, ο ίδιος επικεντρώνεται στην πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη χώρα του, την Ακτή Ελεφαντοστού. Για να το καταφέρουν αυτό, οι Ιβοριανοί θα πρέπει να νικήσουν τη Νορβηγία στον πρώτο αγώνα των νοκ άουτ την Τρίτη (30/06).

@Photo credits: Associated Press
     

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