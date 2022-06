Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν παρών στη Νέα Υόρκη για το NBA Draft 2022, έπαιξε μπασκετάκι δείχνοντας πως έχει... εξαιρετικό χέρι και πόνταρε στους αγαπημένους του Λέικερς για τον τίτλο τη νέα σεζόν.

Τελικά πέρα από τα γκολ και τα αδιανόητα σπριντ που κάνει για να... ταΐσει σκόνη τους αντιπάλους του, ο Κιλιάν Μπαπέ έχει και εξαιρετικό χέρι.

Με άρτια τεχνική στο μπασκετάκι που έπαιξε, έβαζε το ένα καλάθι μετά το άλλο και παρακολούθησε το NBA Draft στο Barclay's Center, έχοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιλογές των Λος Άντζελες Λέικερς.

Άλλωστε, οι «λιμνάνθρωποι» είναι η αγαπημένη του ομάδα και γι' αυτό ανέφερε: «Νομίζω ότι αλλάζουν πολλά φέτος, άλλαξαν και προπονητή και ευελπιστώ την επόμενη σεζόν να καταφέρουν να πάρουν το δαχτυλίδι».

Mbappé talks about his hopes for the Lakers on the NBA Draft red carpet 👀 pic.twitter.com/gDuBc5i9Oe