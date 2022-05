Εντονη ανησυχία υπάρχει στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με την υπόθεση του Κιλιάν Μπαπέ, καθώς οι Μαδριλένοι θεωρούν πως ο Γάλλος αστέρας άλλαξε γνώμη και τελικά θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο ανανέωσης με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Κιλιάν Μπαπέ πήρε την οριστική απόφαση για το μέλλον και σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα θα την ανακοινώσει στις 22 Μαΐου, τότε δηλαδή που ολοκληρώνεται και η Ligue 1. Εως τότε όμως τόσο η Παρί Σεν Ζερμέν όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα και περιμένουν με μεγάλη αγωνία την απόφαση του Γάλλου αστέρα.

Πριν από μερικές ημέρες στην Ρεάλ ήταν αισιόδοξοι για την μετακίνησή του στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ωστόσο τώρα Παριζιάνοι κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, ώστε να παραμείνει στην πόλη του φωτός. Η «Marca», αναφέρει ότι η αργοπορία του Μπαπέ έχει κάνει τους ανθρώπους των «μερένγκες» να ανησυχούν, καθώς όπως τονίζεται ο «Μπαπέ το σκέφτεται ακόμα...».

Μάλιστα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο από την πλευρά του αναφέρει πως η Ρεάλ περίμενε το «πράσινο φως» για την μεταγραφή του, την περασμένη Τρίτη. Κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Η Παρί Σεν Ζερμέν βλέποντας ότι ο 23χρονος επιθετικός δεν έχει πει ακόμα το «ναι» στους Μαδριλένους, ελπίζει πως στο τέλος ο Μπαπέ θα βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους Παριζιάνους.

Real Madrid hoped to get the green light from Kylian Mbappé as early as last Tuesday... but he asked for "bit more time to reflect". ⭐️ #Mbappé



Paris Saint-Germain have been improving their bid in the last 15 days, pushing until the end.



Mbappé's camp: new internal talks today. pic.twitter.com/Ee7YKcI144