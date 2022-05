Ο Κιλιάν Μπαπέ φέρεται να έχει πει το «ναι» στη Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με το έγκυρο «Athletic», χωρίς όμως να έχει υπογράψει προς το παρόν στη Βασίλισσα. Καθοριστικό ραντεβού την Τρίτη (17/5) για την τελική απόφαση του Γάλλου.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το σίριαλ για το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ και σύμφωνα με το «Athletic», ο Γάλλος σταρ έχει ήδη πει το «ναι» στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Μετά και τη «Marca», το βρετανικό Μέσο αναφέρει στο ρεπορτάζ του πως οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία, δίχως όμως να έχουν πέσει οι υπογραφές, ενώ την ίδια ώρα η Παρί Σεν Ζερμέν δεν σταματά τις προσπάθειες να τον μεταπείσει για νέο συμβόλαιο που θα τον «δέσει» στη γαλλική πρωτεύουσα.

Την Τρίτη (17/5) αναμένεται να λάβει χώρα το καθοριστικό ραντεβού του Μπαπέ με εκπροσώπους της Ρεάλ Μαδρίτης, παρουσία δικηγόρων και της οικογένειάς του που έχει αναλάβει την εκπροσώπησή του. Όπως αναφέρει ο εξίσου έγκυρος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν ανοίξει σημαντικές επαφές τις τελευταίες ώρες και στην πλευρά των Μερένγκες η αισιοδοξία είναι διάχυτη, ενόψει της συνάντησης που ενδέχεται να αποφέρει την οριστική κι επίσημη απάντηση του Γάλλου σταρ.

