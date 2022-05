Ο Λιονέλ Μέσι δεν έχει την τύχη με το μέρος του έως τώρα, καθώς μετράει δέκα δοκάρια στην πρώτη του χρονιά με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν στη Ligue 1, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στη διοργάνωση από τη σεζόν 2006-07.

Η πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν για τρίτο διαδοχικό ματς έμεινε στην ισοπαλία και έδωσε βαθμό παραμονής στην Τρουά. Βέβαια, οι Παριζιάνοι θα μπορούσαν να είχαν φτάσει στην κατάκτηση των τριών βαθμών, αν ο Λιονέλ Μέσι δεν σημάδευε το δοκάρι και μάλιστα δύο φορές.

Με τη νέα του ομάδα, ο Αργεντινός αστέρας, πραγματοποιεί μία μέτρια σεζόν, μετρώντας εννέα τέρματα και 13 ασίστ σε 32 εμφανίσεις. Βέβαια, τα νούμερα του θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα αν είχε και την τύχη με το μέρος του. Κι αυτό διότι ο Λιονέλ Μέσι από τη μέρα που φόρεσε τη φανέλα της γαλλικής ομάδας, μετράει δέκα δοκάρια, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στη διοργάνωση από τη σεζόν 2006-07.

10 - Lionel Messi has hit ten times the woodwork with Paris in Ligue 1 2021-22. Since Opta began to collect this data (2006-07), no other player has done it more in the same top-flight season. Curse. #PSGESTAC pic.twitter.com/HbPGuAnuxv