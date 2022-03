Το δικό του burger στη διάσημη αλυσίδα εστιατορίων Hard Rock Cafe απέκτησε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πρωταγωνιστεί και στο εντυπωσιακό διαφημιστικό για την προώθησή του.

Διαχρονικά απολαυστικός με τις κινήσεις, τις ντρίμπλες και τα γκολ του στο χορτάρι, ο Λιονέλ Μέσι μεταφέρει τώρα την απόλαυση και σε... burger. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ απέκτησε το δικό του burger στη διάσημη αλυσίδα εστιατορίων Hard Rock Cafe, στο πλαίσιο της πενταετούς εμπορικής συνεργασίας που άρχισαν το 2021 για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της και θα βρίσκεται από δω και στο εξής στο μενού με τη δική του σπεσιαλιτέ.

Το «burger Μέσι» έκανε αποκαλυπτήρια μέσα από ένα εντυπωσιακό διαφημιστικό σποτάκι με πρωταγωνιστή τον Λέο, εμπνευσμένο από το Hard Rock Cafe της Τενερίφης και θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα εστιατόρια της αλυσίδας με κόστος περίπου 12 ευρώ (10 λίρες).

Το λαχταριστό burger αποτελείται από δύο μεγάλα μοσχαρίσια μπιφτέκια σερβιρισμένα σε ψωμάκι brioche, με ποικιλία από σος και τη χαρακτηριστική καυτερή σος του Hard Rock Cafe, τυρί προβολόνε, καραμελωμένα κρεμμύδια και ψιλοκομμένο τσορίθο.

Let’s get Messi! Disponible AHORA en #hardrockcafe la #MessiBurger repleta de los ingredientes favoritos de esta leyenda del deporte ⚽️ 🍔 #letsgetmessi Available NOW across our Hard Rock Cafes, the Messi Burger is piled high with this sporting legends’ favourites ⚽️🍔 pic.twitter.com/aSeMOSk8kM