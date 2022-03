Αν κι εφόσον ο Κιλιάν Μπαπέ αποφασίσει ν' αποδεχθεί τελικά τη νέα, εξωπραγματική προσφορά της Παρί για το νέο συμβόλαιο, το ποσό που θα διαθέτει η ομάδα σε μισθούς τριών παικτών θα φτάσει σε απίστευτα επίπεδα!

Οι Παριζιάνοι κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τον Μπαπέ στο «Παρκ ντε Πρενς» και να μη φύγει ελεύθερος το καλοκαίρι για την Ρεάλ Μαδρίτης. Και μπορεί ο ποδοσφαιρικός έρωτας του παίκτη με την «βασίλισσα» να είναι... φλογερός, όμως, στην Παρί δεν έχουν παρατήσει την προσπάθεια να του βάλουν στο μυαλό πως θα μπορούσε να τον βοηθήσει η παραμονή του στην πόλη του φωτός.

Η νέα, εξωπραγματική προσφορά των 50 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και το μπόνους υπογραφής 100 εκατομμυρίων για να συμφωνήσει στο νέο συμβόλαιιο δυο ετών, ανεβάζει αυτομάτως τα έξοδα της Παρί σε μισθούς ΜΟΝΟ για την τριπλέτα των Μπαπέ – Νεϊμάρ και Μέσι στα 234 εκατομμύρια ετησίως!

Ο Αργεντινός λαμβάνει 67 εκατομμύρια το χρόνο, ο Βραζιλιάνος τα ίδια και ο Μπαπέ – με βάση τους αριθμούς του νέου συμφωνητικού – θα φτάσει στα 50 εκατ. ως μισθό συν τα μισά του μπόνους υπογραφής (άλλα 50 εκατομμύρια)!

🚨| If Mbappé accepts the renewal, PSG will spend €234 MILLION gross per season on salary of their front trio alone.💰🤯 pic.twitter.com/xpYtV7h0j1