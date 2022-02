Ο Λιονέλ Μέσι άφησε πίσω τις κακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν και μοιάζει αποφασισμένος να οδηγήσει την ομάδα του επιτυχίες.

Η αλήθεια είναι πως η νέα περιπέτεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα δεν ξεκίνησε με τον τρόπο που ενδεχομένως θα είχε φανταστεί ο ίδιος. Μετά την Μπαρτσελόνα, ο Λιονέλ Μέσι παρέμεινε σκιά του καλού του εαυτού στην Παρί Σεν Ζερμέν, με αποτέλεσμα πολλές φορές να βρεθεί στο στόχαστρο των Γάλλων φιλάθλων και ΜΜΕ.

Στο πρωτάθλημα χρειάστηκαν 13 αγωνιστικές προκειμένου ο 34χρονος αστέρας να καταγράψει το πρώτο του γκολ και ασίστ με τα φανέλα των Παριζιάνων. Με την πάροδο του χρόνου όμως και όσο έπαιρνε παιχνίδια στα πόδια του ο Λιονέλ Μέσι έβρισκε τα πατήματά του και συνείσφερε όλο και περισσότερο στα παιχνίδια της ομάδας του.

Στο πρόσφατο παιχνίδι της Παρί με την ουραγό Σεντ Ετιέν, μπορεί να μην έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, ωστόσο δημιούργησε τα δύο από τα τρία τέρματα της γαλλικής ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τις δέκα ασίστ στο φετινό πρωτάθλημα και απολαμβάνει τη μοναξιά στην κορυφή της σχετικής λίστας, παρά το γεγονός ότι έχει απουσίασε από την αρχή της σεζόν σε έντεκα ματς!

PSG3️⃣-1️⃣ST ETIENNE: Kylian Mbappe 42', 47', Danilo Pereira 52'.



