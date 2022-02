Ο τερματοφύλακας που βαθμολογήθηκε από την αυστηρή Equipe με «10» για την απόδοσή του εναντίον Μέσι, Νεϊμάρ και Μπαπέ (vid)

Ο τερματοφύλακας της Ναντ, Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του με 3-1 επί της Παρί Σεν Ζερμέν, έγινε μόλις ο τρίτος γκολκίπερ που βαθμολογήθηκε με 10 από την αυστηρή «L'Équipe».

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν απογοητευτική στην επιστροφή της στα εγχώρια και δέχθηκε σκληρή εκτός έδρας ήττα 3-1 από τη Ναντ που της χάλασε το νικηφόρο σερί!

Οι γηπεδούχοι είχαν σε κορυφαία μέρα τον Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος μπορεί να είδε την εστία του να παραβιάζεται μια φορά, ωστόσο χάρη στις καίριες επεμβάσεις του κράτησε μακριά από την περιοχή του, τα αστέρια των Παριζιάνων, Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Μπαπέ και Νεϊμάρ.

Αξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο 23χρονος Αλμπάν Λαφόν, έγινε μόλις ο τρίτος τερματοφύλακας που έλαβε καθαρό... δεκάρι από την αυστηρή «L'Équipe» μετά τους Λαρς Βίντφελντ (1997) και Μπρούνο Μαρτίνι (1988).

If we have to sell Kepa, bring in Alban Lafont / 23 / French GK



Last night’s performance against PSG was enough for me pic.twitter.com/MZ7YYxf3wy