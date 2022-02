Ο Νεϊμάρ είχε την ευκαιρία να βοηθήσει περισσότερο την Παρί στο κάζο (3-1) από την Ναντ, όμως, όταν βρέθηκε στην άσπρη βούλα, εκτέλεσε με τον χειρότερο τρόπο...

Σκόραρε για πρώτη φορά μετά από την απουσία του που είχε διαρκέσει 2,5 μήνες. Λίγες μέρες μετά την ασίστ που έκανε μεσοβδόμαδα στον Μπαπέ για το τελικό 1-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Νεϊμάρ ήθελε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει το κάτι παραπάνω για την ομάδα του Ποτσετίνο κόντρα στην Ναντ.

Ο Βραζιλιάνος σκόρερ με όμορφο τρόπο έπειτα από εξαιρετική μπαλιά του Μέσι που «τρύπησε» την άμυνα, όμως, όταν βρέθηκε στην άσπρη βούλα, έκανε ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να έχει σκεφτεί και να πράξει...

Η Παρί από το ζενίθ της νίκης στο πρώτο ματς με τους «μερένγκες» στους «16» του Champions League, βρέθηκε στο ναδίρ το βράδυ του Σαββάτου, όπου μάλιστα είχε δεχθεί και τα τρία γκολ από την Ναντ στο πρώτο μέρος!

Neymar x Messi ❤️ What a pass, Messi Greatest passer ever.... pic.twitter.com/2yUbY8qXEG

Wtf is this pen from Neymar😭😭😭 pic.twitter.com/2cc70kJCAd