Η Κάρντιφ έχασε τη δικαστική μάχη απέναντι στη Ναντ για την υπόθεση του Εμιλιάνο Σάλα, ο έφυγε από τη ζωή πριν από επτά χρόνια σε αεροπορικό δυστύχημα.

Η νομική διαμάχη ανάμεσα σε Κάρντιφ και Ναντ για την υπόθεση του Εμιλιάνο Σάλα φτάνει στο τέλος της επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Αργεντινού ποδοσφαιριστή σε αεροπορικό δυστύχημα πάνω από τη Μάγχη.

Ο 28χρονος επιθετικός έχασε τη ζωή του όταν ταξίδευε αεροπορικώς από τη Γαλλία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Κάρντιφ αντί του ποσού των 17 εκατομμυρίων ευρώ, όμως δεν πρόλαβε να φορέσει ποτέ τη φανέλα της ουαλικής ομάδας.

Το 2023 είχε ανοίξει νέο δικαστικό μέτωπο ανάμεσα στις δυο ομάδες γύρω από την υπόθεση του Σάλα, όταν η Κάρντιφ κατέθεσε αγωγή εις βάρος της Ναντ και αξίωνε 120 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις!

Ποσό που βασίστηκε πάνω σε μετρήσεις για τα γκολ και τους βαθμούς που θα μπορούσε να είχε χαρίσει ο Αργεντινός στον σύλλογο από το 2019, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν σώσει τον σύλλογο από τον υποβιβασμό που του στοίχισε οικονομικά.

Η αγωγή τους ωστόσο έπεσε στο κενό! Όπως έγινε γνωστό, το Εμπορικό Δικαστήριο της Νάντης απέρριψε το αίτημα της Κάρντιφ και μάλιστα διέταξε τους Ουαλούς να καταβάλουν το ποσό των 480.000 ευρώ ως αποζημίωση προς τη Ναντ και δικαστικά έξοδα.