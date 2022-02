Ο Κιλιάν Μπαπέ βλέποντας έναν μικρό οπαδό της Παρί να έχει εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο τη στιγμή του γκολ απέναντι στην Ρεν, περίμενε με ανοιχτή αγκαλιά για να χαρεί μαζί του!

Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν εκείνος που από ασίστ του Λιονέλ Μέσι στο φινάλε κατάφερε να χαρίσει όλους τους βαθμούς στην ομάδα του στο παιχνίδι απέναντι στην Ρεν διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 στις καθυστερήσεις.

Στον πανηγυρισμό του κι αφού είχαν ήδη πάει πάνω του οι συμπαίκτες του, ο Μπαπέ αντίκρισε έναν μικρό που είχε ξεφύγει από τους άνδρες ασφαλείας και έτρεχε προς το μέρος του.

Ο Γάλλος τον περίμενε με ανοιχτή αγκαλιά για να πανηγυρίσουν παρέα και φυσικά τον βοήθησε ώστε να τον τραβήξουν με άσχημο τρόπο οι stewards για να τον απομακρύνουν από το σημείο.

1⃣5⃣ league games unbeaten for Paris thanks to Kylian Mbappé's last-gasp winner against Rennes. 💪#UCL pic.twitter.com/U2wt606ebW