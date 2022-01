Χωρίς τον Λιονέλ Μέσι θα παραταχθεί η εθνική Αργεντινής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Χιλή και Κολομβία.

O Λιονέλ Μέσι μετά τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές του, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, αλλά την Τρίτη (04/1) το αποτέλεσμα στο τεστ που υπεβλήθη ήταν αρνητικό, γεγονός που του επέτρεψε να επιστρέψει στο Παρίσι και να τεθεί στις υπηρεσίες της Παρί Σεν Ζερμέν.

Μπορεί το τελευταίο διάστημα να επέστρεψε στις προπονήσεις ωστόσο δεν είναι ακόμα σε κατάσταση να βοηθήσει τον γαλλικό σύλλογο αλλά και την εθνική του ομάδα. Ετσι, ο ομοσπονδιακός προπονητής του, Λιονέλ Σκαλόνι, δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για τα παιχνίδια της εθνικής Αργεντινής με Χιλή και Κολομβία.

Ο Λιονέλ Μέσι θα παραμείνει στη Γαλλία προκειμένου να συνεχίσει τις προπονήσεις και να ανεβάσει ρυθμούς, ώστε να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στην αγωνιστική δράση.

