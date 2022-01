Ξεπέρασε τον κορονοϊό ο Λιονέλ Μέσι και επέστρεψε στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε θετικός στον Covid-19 ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην πατρίδα του την Αργεντινή κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου και ως εκ τούτου αναγκάστηκε να τεθεί σε καραντίνα για κάποιες ημέρες.

Έκανε τα συνιστώμενα τεστ παρακολούθησης και όπως αναφέρει η Ole, την Τρίτη (04/1) το αποτέλεσμα στο τεστ που υπεβλήθη ήταν αρνητικό, γεγονός που του επέτρεψε να επιστρέψει στο Παρίσι και να τεθεί στις υπηρεσίες της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η είδηση ότι βρέθηκε θετικός στον Covid - 19 έγινε γνωστή στις 28 Δεκεμβρίου και επιβεβαίωθηκε επίσημα από την Παρί Σεν Ζερμέν στις 2 Ιανουαρίου.

Ο Αργεντινός εθεάθη στο αεροδρόμιο του Ροσάριο, με την πτήση του αναχωρεί τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Δείτε την χαρακτηριστική φωτογραφία:

Lionel Messi has left Rosario and is on his way to Paris through a private plane. His PCR came out negative. This via Ole and the picture from Juan José García. pic.twitter.com/673gPGC9vK