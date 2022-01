Επειτα από πολλά χρόνια οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο δεν συμπεριλήφθηκαν στην ενδεκάδα της χρονιάς από τη γαλλική εφημερίδα «L' Equipe».

Οι δύο μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου το περασμένο καλοκαίρι άλλαξαν ποδοσφαιρική στέγη. Ο Λιονέλ Μέσι άφησε την αγαπημένη του Μπαρτσελόνα για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την Γιουβέντους προκειμένου να επιστρέψει στο «Θέατρο των ονείρων» και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Εως τώρα τα νούμερα με τις νέες ομάδες τους δεν είναι εντυπωσιακά, τουλάχιστον για τον Λιονέλ Μέσι. Ο 34χρονος Αργεντινός επιθετικός μετράει έξι τέρματα και πέντε ασίστ σε 16 εμφανίσεις, ενώ ο Πορτογάλος άσος έχει σκοράρει 14 γκολ σε 21 συμμετοχές με τους «κόκκινους διαβόλους».

Τα νούμερα τους δεν ήταν αρκετά προκειμένου γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe» να τους συμπεριλάβει στην καλύτερη ενδεκάδα για το 2021. Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το γαλλικό Μέσο δημοσίευσε την ενδεκάδα με τους ποδοσφαιριστές που έκαναν την διαφορά την περασμένη χρονιά.

Η σύνθεση προκαλεί εντύπωση μιας και ανάμεσα στους έντεκα δεν υπάρχουν τα ονόματα των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι δύο αστέρες απουσιάζουν από τη συγκεκριμένη ενδεκάδα έπειτα από πολλά χρόνια.

Στη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται ο Εντουάρντ Μεντί της Τσέλσι. Η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Αλεξάντερ Άρνολντ (Λίβερπουλ), Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι), Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν) και Τέο Ερναντές (Μίλαν). Στη μεσαία γραμμή δεσπόζουν οι Ν’ Γκολό Καντέ (Τσέλσι) και Ζορζίνιο (Τσέλσι) ενώ στα «φτερά» της επίθεσης είναι οι Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ) και Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι). Στη κορυφή της επίθεσης δεν υπάρχει ούτε Μέσι, ούτε Κριστιάνο αλλά οι Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ) και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν)

