Μέσι: Μόνος του και ... όλη η Γιουνάιτεντ στα γκολ εκτός περιοχής (vid)

Είναι το σήμα κατατεθέν του, όταν φέρνει τη μπάλα στο αριστερό κι «εκτελεί» τον αντίπαλο γκολκίπερ. Και με αυτό τον τρόπο, ο Μέσι μέσα στο 2021 σκόραρε περισσότερο απ' ολόκληρη την Γιουνάιτεντ του Κριστιάνο.

Ο Μέσι ακόμα και σε αυτό θα μπορούσε να πάει κόντρα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ωστόσο, αυτή τη φορά η σύγκριση ανοίγει κάπως τα όρια και πάει στο «μέτωπο» του Αργεντινού απέναντι σε... ολόκληρη την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μέσα στο 2021 με τις φανέλες των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, ο Αργεντινός σούπερ σταρ κατάφερε να σκοράρει εκτός περιοχής 16 φορές, κάτι που οι «κόκκινοι διάβολοι» στο σύνολό τους πέτυχαν 14 φορές!

Ο Κριστιάνο, είναι η αλήθεια, δεν φημίζεται για τις προσπάθειές του μακριά από το «κουτί» σε ό,τι αφορά στην απειλή προς την αντίπαλη εστία, αφού συνηθίζει και αρέσκεται να βρίσκεται σε θέσεις βολής από το τέρμα για μεγαλύτερη σιγουριά και αποτελεσματικότητα.

Αντίθετα, ο Μέσι δεν το 'χει σε τίποτα να δοκιμάζει το πόδι του εκτός περιοχής και μάλιστα, έτσι ήρθε και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Παρί στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μάντσεστερ Σίτι στους ομίλους του φετινού Champions League.

Lionel Messi has scored more outside the box goals than the whole Man Utd squad COMBINED in 2021😳🐐 pic.twitter.com/KNaQFd8mO4