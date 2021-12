Μπαπέ: Τρίτος 100άρης στα γκολ στα χρονικά της Παρί (vid)

Ο Κιλιάν Μπαπέ «καθάρισε» την Μονακό με δυο γκολ και έγινε μόλις ο 3ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν που φτάνει στα 100 τέρματα με το κλαμπ. Συμμετοχή σε 26 γκολ έχει φέτος.

Ο σούπερ σταρ των Παριζιάνων κόντρα στην πρώην ομάδα του το πήρε προσωπικά και κα΄ταφερε από το πρώτο ημίχρονο να σκοράρει δυο φορές και να διαμορφώσει το τελικό 2-0.

Μάλιστα, στο 45' το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, το βράδυ της Κυριακής, ήρθε από συνεργασία με τον Λιονέλ Μέσι που του ετοίμασε το έδαφος για το δεξί πλασέ που κατέληξε στα δίχτυα.

Σε 23 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Μπαπέ έχει πλέον 12 γκολ και 14 ασίστ, όμως, έγραψε ιστορία καθώς έφτασε στα 100 τέρματα με την φανέλα της Παρί.

Είναι ο τρίτος στην ιστορία της ομάδας που το καταφέρνει αυτό, με τον Έντινσον Καβάνι να είναι ο κορυφαίος έχοντας σταματήσει στα 138 και τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να έχει φτάσει μέχρι και τα 113 προτού αποχωρήσει από την πόλη του φωτός.

Αν θα καταφέρει να φτάσει στην απόλυτη κορυφή ο Μπαπέ προτού αποχωρήσει, με δεδομένο πως θέλει σαν τρελός να πάει στη Ρεάλ και από τον Ιανουάριο μπορεί να μιλήσει ελεύθερα για να συμφωνήσει, θα φανεί στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν...

💯 - Kylian Mbappé is the 3️⃣rd player to score a century of Ligue 1 goals for @PSG_inside 138 - Edinson Cavani🇺🇾 113 - Zlatan Ibrahimovic🇸🇪 100 - Kylian Mbappé🇫🇷 (+2) #PSGASM #Ligue1 pic.twitter.com/fPB0SNajkJ

THE GOAT MESSI WITH AN INTERCEPTION AND RUN AND ASSIST TO MBAPPE 🤩🤩🤩pic.twitter.com/JDT6PLLLnQ