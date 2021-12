Μέσι: Κράτησε ιπποτικά την Αντονέλα κοντά του και αρνήθηκε να βγει μόνος φωτογραφίες (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι αρνήθηκε να φύγει η Αντονέλα από το πλευρό του καθώς άστραφταν τα φλας των φωτογράφων στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης για τη Χρυσή Μπάλα, το βράδυ της Δευτέρας.

Λένε πως πίσω από έναν δυνατό και επιτυχημένο άνδρα, πολλές φορές κρύβεται μια εξίσου δυνατή γυναίκα.

Καλό το Θεόσταλτο ταλέντο και η δουλειά, αλλά όταν έχεις πλάι σου κάποιον να σε στηρίζει και να σε κάνει καλύτερο, τότε φτάνεις στις κορυφές. Και κάπως έτσι φαίνεται ότι σκέφτεται και ο Λιονέλ Μέσι.

Έχοντας κάνει την εμφάνισή του με τα παιδιά και τη σύζυγό του, Αντονέλα, στο κόκκινο χαλί της τελετής απονομής της Χρυσής Μπάλας στο Παρίσι, είδε κάποιον να προσπαθεί να τον απομονώσει για τις φωτογραφίες.

Εκείνος αρνήθηκε, είπε στην Αντονέλα να παραμείνει κοντά του και έδειξε πως η σύζυγός του αξίζει να βρίσκεται στη λάμψη, αφού έχει και τον δικό της σημαντικότατο ρόλο στις επιτυχίες του Λίο...

