Σέρχιο Ράμος: «Πολλοί μήνες αβεβαιότητας, αλλαγών και πόνου...» (pic)

Ο Σέρχιο Ράμος αποκάλυψε τα συναισθήματα με τα οποία χρειάστηκε να παλέψει όσο καιρό παρέμενε εκτός δράσης στην Παρί, αλλά και τις σκέψεις που έκανε μέχρι να καταφέρει να βρεθεί ξανά στο χορτάρι.

Ο ηγετικός αμυντικός έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα των Παριζιάνων στην επικράτηση (3-1) επί της Σεντ Ετιέν, με τον Λιονέλ Μέσι να κάνει χατ-τρικ από ασίστ και τον Νεϊμάρ ν' αποχωρεί με κλάματα και σοβαρό τραυματισμό στον αριστερό αστράγαλο.

Ο Ράμος χάρηκε την πρώτη του συμμετοχή με τη νέα του ομάδα, έκανε τις περισσότερες μεταβιβάσεις απ' όλους στο γήπεδο (101) και έγραψε ένα ιδιαίτερο μήνυμα στα social media για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για το κατόρθωμα της επιστροφής στη δράση.

«Νίκη με την επιστροφή μου. Δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ το περίμενα αυτό. Ήταν δύσκολοι μήνες γεμάτοι αβεβαιότητα, πολλές μεγάλες αλλαγές και το χειρότερο όλων, γεμάτοι πόνο που δεν μπορούσα να κάνω αυτό που αγαπώ. Να παίξω ποδόσφαιρο. Όλα όμως πλέον είναι στο παρελθόν. Βίωσα μια νέα εμπειρία και είναι ώρα να κοιτάξω μπροστά με αισιοδοξία και στόχους» έγραψε χαρακτηριστικά.

A win and a return to the pitch. You have no idea how I have longed for this! It has been a difficult few months. Lots of uncertainty, lots of changes and, worst of all, the pain of not being able to do what I love most: play football. But that’s all behind me now.