Λυών - Μαρσέιγ: Σφαλιάρα στον «ανεγκέφαλο» που πέταξε μπουκάλι στον Παγιέ (vid)

Ο δράστης που πέταξε το μπουκάλι στον Παγιέ... συνελήφθη, αλλά πριν βγει εκτός γηπέδου «έφαγε» σφαλιάρα από τον αρχηγό του συνδέσμου της Λυών!

Απίθανο σκηνικό! Ο «ανεγκέφαλος» που εκτόξευσε μπουκάλι στον Παγιέ και προκάλεσε την προσωρινή διακοπή του ντέρμπι με τη Μαρσέιγ βρέθηκε από τους ανθρώπους της Λυών, ωστόσο πριν τον βγάλουν εκτός γηπέδου «έφαγε» σφαλιάρα από τον αρχηγό του συνδέσμου οπαδών.

The Lyon fan who threw the bottle at Dimitri Payet was slapped by his own fans after the game with Marseille was suspended.pic.twitter.com/TLsNGoXFkw