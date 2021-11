Λυών - Μαρσέιγ: Ο Παγιέ δέχθηκε μπουκάλι και το ματς διακόπηκε προσωρινά (vid)

Ακόμα ένα τραγικό σκηνικό στη Γαλλία, ο Παγιέ δέχθηκε μπουκάλι στο κεφάλι από οπαδούς της Λυών και το ντέρμπι με τη Μαρσέιγ διακόπηκε προσωρινά.

Η Γαλλία στα χειρότερά της... Ακόμα ένα άσχημο σκηνικό στα γήπεδα της Ligue 1, αφού στο 2ο λεπτό του ντέρμπι ανάμεσα στη Λυών και τη Μαρσέιγ, ο Παγιέ δέχθηκε μπουκάλι στο κεφάλι από οπαδούς των γηπεδούχων και το ματς διακόπηκε προσωρινά. Είναι χαρακτηριστικό, πως στα τρία από τα επτά εκτός έδρας ματς των Μασσαλών παίκτες της δέχθηκαν αντικείμενα...

O δράστης βρέθηκε, τον έβγαλαν εκτός γηπέδου, ενώ η Λυών μέσα από τα μεγάφωνα προειδοποιεί τους οπαδούς να παραμείνουν ήρεμοι για να συνεχιστεί το ματς.

Dimitri Payet being struck with an object thrown from the crowd... another embarrassing and disgusting incident in ligue 1 this season #LyonOM pic.twitter.com/g0iSSSe79Y