Σέρχιο Ράμος: Για πρώτη φορά προπονήθηκε δίπλα στον Μέσι (pics)

Αν μη τι άλλο ιστορικές στιγμές στην Παρί Σεν Ζερμέν το μεσημέρι της Παρασκευής, με τον Σέρχιο Ράμος και τον Λιονέλ Μέσι να προπονούνται για πρώτη φορά παρέα, ως συμπαίκτες στην ομάδα που μετακόμισαν αμφότεροι το φετινό καλοκαίρι.

Ο Ράμος είναι πλέον πανέτοιμος να παίξει και το δείχνει σε κάθε προπόνηση με την Παρί τις τελευταίες ημέρες.

Είναι υγιής και στέλνει όλα τα μηνύματα στον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ώστε ν' αρχίσει να τον συμπεριλαμβάνει πλέον στα πλάνα του για τις υποχρεώσεις της ομάδας, έπειτα από τόσους μήνες απουσίας.

Το μεσημέρι της Παρασκευής ο Σέρχιο Ράμος - που εδώ και μερικές μέρες προπονείται κανονικά - δούλεψε για πρώτη φορά με τον Λιονέλ Μέσι ως συμπαίκτες στη νέα τους ομάδα.

Έπειτα από τα χρόνια κατά τα οποία «μονομαχούσαν» στα μεγάλα clasico της Ισπανίας, ήρθε η ώρα πλέον να συνεργαστούν και αυτό έγινε με την επιστροφή του Αργεντινού από τις υποχρεώσεις του με την «αλμπισελέστε» και την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ του Κατάρ.

Sergio Ramos and Lionel Messi train together for the first time 🤝



Life comes at you fast. pic.twitter.com/qNJ6pbFB0d — B/R Football (@brfootball) November 19, 2021

Sergio Ramos & Messi during collective training together out on the pitch, for the first time. 📸 pic.twitter.com/st32MO5LRG — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) November 19, 2021

Lionel Messi 🇦🇷 and Sergio Ramos 🇪🇸 in training together for PSG 🤯 pic.twitter.com/ADTzldvxtO — RouteOneFootball (@Route1futbol) November 19, 2021