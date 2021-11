Αργεντινή: Στο Κατάρ μέσω... Χιλής ο Μέσι και η παρέα του (vids)

Και η Αργεντινή τελικά θα βρίσκεται επίσημα στο Μουντιάλ του Κατάρ τον Νοέμβρη του 2022, καθώς όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς την οδήγησαν στη μεγάλη διοργάνωση μετά και το 0-0 με τη Βραζιλία.

Μετά τη Βραζιλία που είχε ήδη εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για το Κατάρ πριν από το μεγάλο ντέρμπι που διεξήχθη τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα, η Αργεντινή έκλεισε επίσης μια θέση στο τουρνουά.

Το Εκουαδόρ έκανε ακόμα ένα βήμα για να είναι κι εκείνο στη μεγάλη γιορτή σε έναν χρόνο από τώρα μετά και το 2-0 επί της Χιλής και αυτό το αποτέλεσμα ήταν που έστειλε την «αλμπισελέστε» στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Χιλιανοί έχουν ακόμα τρία παιχνίδια μέχρι και το φινάλε των προκριματικών και δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τη διαφορά των 13 βαθμών.

Ο Μέσι και η παρέα του έχουν καταφέρει να φτάσουν στο Μουντιάλ με την Αργεντινή να είναι παρούσα σε 13η διαδοχική διοργάνωση, με τον ηγέτη της εθνικής ομάδας να δίνει το «παρών» για 5η φορά.

Παράλληλα, το αήττητο σερί της Αργεντινής επεκτάθηκε στα 27 παιχνίδια με 18 νίκες και 9 ισοπαλίες μέχρι και αυτή τη στιγμή.

Eliminatorias CONMEBOL



1⃣🇧🇷*Brasil 35 (+23) CLASIFICADO

2⃣🇦🇷*Argentina 29 (+14) CLASIFICADO

3⃣🇪🇨Ecuador 23 (+10)

4⃣🇨🇴Colombia 17 (-1)



5⃣🇵🇪Perú 17 (-5)



6⃣🇨🇱Chile 16 (-1)

7⃣🇺🇾Uruguay 16 (-7)

8⃣🇧🇴Bolivia 15 (-8)

9⃣🇵🇾Paraguay 13 (-9)

🔟🇻🇪Venezuela 7 (-16)



* 1 PARTIDO MENOS. pic.twitter.com/EFUACZiAnH — VarskySports (@VarskySports) November 17, 2021

