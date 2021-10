Νέο «χτύπημα» από Γουάντα Νάρα: «Αισθάνομαι πιο ωραία πλέον χωρίς το δαχτυλίδι στο χέρι μου»

Ο Μάουρο Ικάρντι, μπορεί να δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία με την Γουάντα Νάρα, βάζοντας τέλος (;) στα σενάρια χωρισμού, ωστόσο από την πλευρά της η πληθωρική ξανθιά φαίνεται να απολαμβάνει το γεγονός ότι δεν φοράει πλέον το δαχτυλίδι του γάμου τους στο χέρι της.

Πριν από μερικές ημέρες, η σύντροφος και μάνατζερ του Μάουρο Ικάρντι, Γουάντα Νάρα, κατηγόρησε τον Αργεντινό επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν, ότι την απάτησε λέγοντας: «Άλλη μια οικογένεια καταστράφηκε από μία σκύλα».

Μετά από αυτό επιτράπηκε στον Ικάρντι να μην παραστεί στην προπόνηση των Παριζιάνων για οικογενειακούς λόγους, την ίδια ώρα οι φήμες περί χωρισμού του διάσημου ζευγαριού έδιναν και έπαιρναν.

Από την πλευρά του πάντως, ο 28χρονος άσος θέλησε να... θολώσει τα νερά δημοσιεύοντας φωτογραφίες του δίπλα με το ξανθό μοντέλο στο προφίλ του στο Instagram και δείχνοντας ότι όλα είναι καλά μεταξύ τους.

Πρόσφατα όμως η Γουάντα Νάρα, ανήρτησε νέα φωτογραφία στα social media, στην οποία δείχνει το χέρι της, λέγοντας πως αισθάνεται πιο ωραία με το γεγονός ότι δεν φοράει πλέον το δαχτυλίδι του γάμου τους.

Last night, Mauro Icardi posted an Instagram Story from Milan that appeared to suggest a reconciliation with Wanda Nara - this morning, Wanda posts: "I prefer my hand without a ring on it." pic.twitter.com/VQOk9hdK8y