Μέσι: «Δεν ήταν λανθασμένη η κίνησή μου να φύγω από την Μπαρτσελόνα»

Ο Λιονέλ Μέσι κατέθεσε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στη Γαλλία και μίλησε για την επιλογή του να πάει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Αργεντινός αστέρας, μίλησε για την πρώτη συνέντευξή του μετά τη μεταγραφή στην Παρί, στο περιοδικό «France Football» και τόνισε πως ήταν σωστή η επιλογή στην καριέρα του να αφήσει την Μπαρτσελόνα για τους Παριζιάνους.

«Δεν έκανα κανένα λάθος. Δεν ήταν λανθασμένη η κίνησή μου να φύγω από την Μπαρτσελόνα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ούτε ήταν λάθος μου που επέλεξα την Παρί για να συνεχίσω την καριέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που θα δημοσιευθεί το Σάββατο (09/10).

