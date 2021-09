Ποτσετίνο - Παρί: Προειδοποίηση από το Κατάρ μετά την αλλαγή Μέσι (pic)

Η απόφαση του Ποτσετίνο να κάνει αλλαγή τον Λιονέλ Μέσι μάλλον δεν άρεσε στον στενό κύκλο του Κελαϊφί και λίγες ώρες αργότερα ήρθε η πρώτη... προειδοποιητική βολή για το μέλλον του Αργεντινού στον πάγκο της Παρί.

Με παρατράγουδα ξεκίνησε η συνεργασία του Μαουρίσιο Ποτσετίνο με τον Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Στο 76΄της αναμέτρησης απέναντι στη Λυών ο Αργεντινός προπονητής θεώρησε πως ήταν καλή ιδέα να αντικαταστήσει τον «Πούλγκα» με τον Χακίμι, γεγονός όμως που δεν άρεσε καθόλου στον συμπατριώτη του.

Τη ώρα που περνούσε εκτός αγωνιστικού χώρου ο 34χρονος αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στον προπονητή των Παριζιάνων, κίνηση που φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη από την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Η απόφαση του πρώην τεχνικού της Τότεναμ πάντως φαίνεται πως δεν άρεσε και στα άνωθεν στρώματα, με στενό συγγενή του ιδιοκτήτη του συλλόγου, Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Τανί, να κάνει ανάρτηση γεμάτη... νόημα για το μέλλον του Ποτσετίνο στον πάγκο της ομάδας.

«Το Λονδίνο είναι πανέμορφη πόλη κι εσύ το γνωρίζεις» αναφέρει χαρακτηριστικά η λεζάντα της φωτογραφίας που απεικονίζει τον Αργεντινό να... αποχαιρετά.

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu