Ο Μέσι θα ζει στη Γαλλία σε κάστρο αξίας 48 εκατομμυρίων ευρώ! (pics)

Ο Λιονέλ Μέσι και η οικογένεια του ετοιμάζονται να υπερπολυτελές... κάστρο στο Παρίσι, αξίας 48 εκατομμυρίων ευρώ!

Σελίδα γύρισε στη ζωή του ο Λιονέλ Μέσι, αφήνοντας πίσω του την Μπαρτσελόνα και την Ισπανία, και μετακομίζοντας στην Παρί Σεν Ζερμέν και το Παρίσι.

Ο Αργεντινός αστέρας προσωρινά μένει στο Royal Monceau στο Παρίσι, μέχρι να επιλέξει ένα σπίτι για να εγκατασταθεί. Σύμφωνα όμως με την εφημερίδα «Sun» ο Μέσι και η οικογένεια του φαίνεται ότι βρήκαν την ιδανική κατοικία για στεγάσει μόνιμα εκείνον και την οικογένειά του για τα δύο επόμενα χρόνια τουλάχιστον.

Το αξιοσημείωτο όμως της υπόθεσης είναι ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο σπίτι ή κάποια υπερπολυτελή βίλα αλλά για κάστρο, το οποίο χτίστηκε το 1899, βρίσκεται κοντά στο Παρίσι και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Σαρλ ντε Γκωλ παρέμεινε εκεί κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.

Το τεράστιο ακίνητο διαθέτει 30 (!) δωμάτια, εσωτερική πισίνα, σινεμά, γυμναστήριο, γήπεδο σκουός, μεγάλο πάρκινγκ και πολλές ακόμα ανέσεις για τη ζωή του Λιονέλ Μέσι και της οικογένειας του.

Βρίσκεται περίπου 15 λεπτά από το προπονητικό κέντρο της Παρί Σεν Ζερμέν κι αυτό φαίνεται πως έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στην απόφαση του Μέσι να μετακομίσει στο κάστρο αξίας 48 εκατομμυρίων ευρώ!

Messi is going to rent a castle(pink palace) that once housed French president in the world war 2. This magnificent castle has 30 bedrooms and an indoor swimming pool. It’s said that he’ll be paying $120.000(500m) as his monthly rent. pic.twitter.com/kRdkgAoXmb