Παρί: Προχωράει για Ριτσάρλισον μετά την αποχώρηση του Μπαπέ (pic)

Στην περίπτωση του Ριτσάρλισον στρέφεται η Παρί Σεν Ζερμέν, προκειμένου να καλύψει το κενό που θα αφήσει ο Μπαπέ στην επίθεση.

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται με το ένα πόδι στη Μαδρίτη, καθώς η Παρί φέρεται να αποδέχθηκε τα 180 εκατομμύρια που προσέφερε η Ρεάλ, για την απόκτηση του.

Οι άνθρωποι του γαλλικού συλλόγου, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουν στο ρόστερ τους και τη φετινή σεζόν τον Γάλλο άσο, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Παρ' όλα αυτά δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα χέρια, καθώς θα προχωρήσουν άμεσα στον αντικαταστάτη του. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Ριτσάρλισον της Έβερτον.

Ο 24χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεσμεύεται με την Έβερτον, έως το 2024, αλλά η Παρί βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τα «ζαχαρωτά» για την απόκτηση του, χωρίς ωστόσο να έχει δημοσιοποιηθεί το ποσό της μεταγραφής.

🚨 Richarlison’s representatives are currently in Paris negotiating a move to PSG. Everton are aware of the talks and the deal is set to pick up pace once Mbappé's move to Real Madrid is confirmed.



(Source: ESPN Brasil) pic.twitter.com/ab2Nxp8KC2