Παρί: Εξετάζει Ριτσάρλισον για αντι-Μπαπέ (pic)

Την περίπτωση του Ριτσάρλισον θα εξετάσουν οι άνθρωποι της Παρί Σεν Ζερμέν, σε περίπτωση που ο Κιλιάν Μπαπέ αποχωρήσει από την ομάδα.

Ο 22χρονος Γάλλος επιθετικός μπορεί να φοράει τη φανέλα της Παρί, ωστόσο δεν σταματάει να σκέφτεται το μέλλον του. Πρόσφατα ενημέρωσε τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, ότι θα παραμείνει στην ομάδα και ότι θα εκπληρώσει το συμβόλαιό του μέχρι τον Ιούνιο του 2022, αλλά οι φήμες περί αποχώρησής του για λογαριασμό της Ρεάλ φουντώνουν όλο και πιο πολύ.

Μάλιστα στη Γαλλία αναφέρουν ότι ο Μπαπέ απέρριψε νέα πρόταση ανανέωσης και η Παρί Σεν Ζερμέν προετοιμάζεται για την πώλησή του στο φετινό παζάρι. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος φαίνεται πως είναι διατεθειμένος να τηρήσει το συμβόλαιο που έχει με τους Παριζιάνους και όταν ολοκληρωθεί το 2022 να αποχωρήσει.

Η διοίκηση του γαλλικού συλλόγου πάντως έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει τα σχέδια της χωρίς τον Γάλλο επιθετικό στο ενεργητικό τους. Το «RMC» αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να κρατήσουν εν τέλει στο ρόστερ τους τον Κιλιάν Μπαπέ, τότε θα προσπαθήσουν να καλύψουν το κενό του με την απόκτηση του Ριτσάρλισον.

Ο 24χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεσμεύεται με την Έβερτον, έως το 2024, αλλά σε περίπτωση που η Παρί Σεν Ζερμέν αποφασίσει να κάνει κίνηση για την απόκτησή του, τότε δεν αποκλείεται να αποχωρήσει πρόωρα τα «ζαχαρωτά».

