Ανοιξε συζητήσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν ο μάνατζερ του Λεβαντόφσκι (pics)

Στο Παρίσι προκειμένου να συζητήσει με τους ιθύνοντες της Παρί Σεν Ζερμέν, βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες ο μάνατζερ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Πίνι Ζαχάβι.

Ακόμη μία μεγάλη έκπληξη φαίνεται πως μας επιφυλάσσει αυτό το καλοκαίρι, καθώς όπως ανέφερε το Sky Sports ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ζήτησε να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου.

Η διοίκηση των Βαυαρών πάντως δεν είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει για ένα ποσό λιγότερο των 117 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ατζέντης πάντως του Πολωνού επιθετικού έχει βγει στην αγορά και αναζητάει ομάδες οι οποίες θα μπορούσαν να εντάξουν στο δυναμικό τους, τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Μία από αυτές σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «RMC», είναι η Παρί. Πριν από μερικές ημέρες ο μάνατζερ του 33χρονου επιθετικού, Πίνι Ζαχάβι ταξίδεψε στο Παρίσι, προκειμένου να συζητήσει με τους ιθύνοντες του γαλλικού συλλόγου κι αν εκείνοι είναι διατεθειμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους, προκειμένου να καταθέσουν πρόταση στην Μπάγερν για τον Λεβαντόφσκι.

Η Παρί πάντως θα εξετάσει την περίπτωση του έμπειρου στράικερ, μόνο σε περίπτωση που ο Κιλιάν Μπαπέ αποχωρήσει το φετινό καλοκαίρι από την ομάδα.

🚨 Robert Lewandowski's agent was in Paris this weekend and would be a very serious option for PSG if Kylian Mbappé leaves for Real Madrid. (Source: @SimoneRovera) pic.twitter.com/vIem9DBTiI