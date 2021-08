Λυών - Κλερμόν 3-3: Νέο στραβοπάτημα για τους Λιονέ (vid)

Η Λυών κρατούσε στα χέρια της τη νίκη, όμως στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα η Κλερμόν ισοφάρισε σε 3-3. Χωρίς νίκη οι Λιονέ στο πρωτάθλημα, μετά από τρεις αγωνιστικές.

Επειτα από την ισοπαλία στην πρεμιέρα της Ligue 1, με την Μπρεστ (1-1) και την βαριά ήττα από την Ανζέ (3-0), η Λυών πέταξε ξανά βαθμούς στο πρωτάθλημα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Κλερμόν.

Η ομάδα του Πίτερ Μποζ, μπήκε δυναμικά από τα πρώτα κιόλας λεπτά του παιχνιδιού και κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο. Ο Μούσα Ντεμπελέ άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Οι φιλοξενούμενοι έχοντας και την τύχη με το μέρος τους έφτασαν στην ισοφάριση στο 12’, όταν ο Ντιομαντέ στην προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή της Λυών, την έστειλε στα δίχτυα της δικής του ομάδας για το 1-1.

Η Λυών όμως δεν επηρεάστηκε από την ισοφάριση και έφτασε στην επίτευξη δύο ακόμα τερμάτων πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ντεμπελέ «όπλισε» εκ νέου και και στο 24’ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του. Ο 25χρονος Γάλλος επιθετικός για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο του 2020, βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα δύο φορές σε ένα ματς.

This is beautiful football from Lyon. Stunning to watch & finished off brilliantly by Lucas Paqueta. Might be goal of the day already pic.twitter.com/spfFeAYfYq