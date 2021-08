Ζλάταν: «Ο Μέσι απέδειξε ότι είναι τρεις φορές καλύτερος του Νεϊμάρ» (pic)

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κλήθηκε να σχολιάσει την μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν αλλά και την επιλογή του Αργεντινού αστέρα να διαλέξει το «30» στη φανέλα του.

Ο Λιονέλ Μέσι θα αγωνίζεται με την Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας το νούμερο «30» στην πλάτη του. Ο Αργεντινός αστέρας άκουσε από τον Νεϊμάρ να του προσφέρει το «10», ωστόσο αρνήθηκε προκειμένου να πάρει το νούμερο που είχε στις πρώτες δυο αγωνιστικές περιόδους που βρέθηκε στο ανδρικό τμήμα της Μπαρτσελόνα.

Για το συγκεκριμένο θέμα ρωτήθηκε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος αποθέωσε τον Μέσι για την επιλογή του, τονίζοντας πως με αυτή την κίνηση έδειξε πως είναι τρεις φορές καλύτερος του Νεϊμάρ.

«Νομίζω έκανε το σωστό πράγμα με το νούμερο στη φανέλα του. Αυτό δείχνει ότι είναι 3 φορές καλύτερος του Νεϊμάρ. Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν υπέγραψε τον Μέσι, αλλά το αντίθετο. Ο Λιονέλ υπέγραψε με την Παρί Σεν Ζερμέν. Απλά δείτε αυτά που έχει πετύχει ο Μέσι στην καριέρα του και μετά μπορεί να κάνετε τη σύγκριση. Ο Λίο είναι 10 φορές μεγαλύτερος από αυτήν την ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σουηδός επιθετικός της Μίλαν.

