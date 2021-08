Λιονέλ Μέσι: Πώς έφτασε στην επιλογή του Νο30 στην φανέλα του

Ο λόγος που κατέληξε ο Λιονέλ Μέσι να επιλέξει το Νο30 στην φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν έχει να κάνει με την Μπαρτσελόνα...

Λίγο πριν ανακοινωθεί η μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν, στην Γαλλία είχαν ήδη τυπωθεί (και πουληθεί) φανέλες με το Νο19 στην πλάτη. Μέγα λάθος όπως αποδείχθηκε!

Γνωρίζοντας ήδη πως ο Νεϊμάρ θα κρατήσει το Νο10, οι Γάλλοι βιάστηκαν να τυπώσουν φανέλες του Αργεντινού με το Νο19, θεωρώντας δεδομένο πως θα πάει στο Παρίσι. Τελικά έκαναν λάθος ως προς το νούμερο της φανέλας αν και κατά… 50% ήταν να επιλέξει τον συγκεκριμένο αριθμό. Υπέγραψε όμως με τον σύλλογο και θα μπορούν να... αλλάξουν τις φανέλες.

Τον έχει φορέσει εξάλλου στην Μπαρτσελόνα, όπως έχει φορέσει και το Νο30. Ο Μέσι στο ντεμπούτο του το 2003 με τους Καταλανούς, φορούσε το Νο30 καθώς το Νο10 άνηκε στον Ροναλντίνιο, ο οποίος του έδωσε και μία «μαγική» ασίστ, για το πρώτο γκολ του Μέσι με την φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Το 2006 ο Μέσι πήγε στο Νο19 και ακολούθησε το Νο10 όταν αποχώρησε ο Ροναλντίνιο από τον σύλλογο δύο χρόνια μετά.

Στην Παρί το Νο10 το έχει ο Νεϊμάρ και ο Μέσι τόνισε πως δεν θέλει να του πάρει τον αριθμό και είχε να επιλέξει είτε το Νο19, είτε το Νο30.

Τελικά κατέληξε στο Νο30 το οποίο είχε ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Αλεξάντρ Λετελιέ, που… δεν είχε και άλλη επιλογή παρά να αποδεχτεί να παραχωρήσει το νούμερο, καθώς δεν το ζητούσε κάποιος…τυχαίος ποδοσφαιριστής, αλλά ο Μέσι.

LM30 is back!



Lionel Messi reportedly rejected the chance to take Neymar's No. 10 shirt and is set to wear No. 30 at PSG. It's the number he wore on his Barcelona debut in 2003.pic.twitter.com/aXMYULWSrJ