Μπαπέ: Η γιούχα από τις εξέδρες του «Παρκ ντε Πρενς» (vid)

Ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε και είχε ασίστ για την Παρί στο 4-2 επί της Στρασμπούρ, όμως, φαίνεται ότι έχει πολλή δουλειά μπροστά του αν θέλει να κερδίσει ξανά τους οπαδούς της ομάδας του...

Λόγω της ιστορίας με την Ρεάλ Μαδρίτης και την άρνηση του Γάλλου σούπερ σταρ να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Παρί, οι οπαδοί του συλλόγου πλέον φαίνεται ότι του γυρίζουν την πλάτη.

Πριν από την έναρξη του ματς με την Στρασμπούρ, το Σάββατο, τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του Μπαπέ από τα μεγάφωνα, ο κόσμος αποδοκίμασε έντονα, με τον ποδοσφαιριστή ωστόσο να μην επηρεάζεται και να έχει γκολ και ασίστ για το 4-2 της ομάδας του Μαουρίσιο Ποτσετίνο...

PSG's fans react to Kylian Mbappe being introduced 👀



(via @psgcommunity_) pic.twitter.com/O8YXwhj0Uu